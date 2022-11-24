Son Dakika: Benzine zam, motorine indirim geldi

24 Kasım 2022 Perşembe, 08:53

Brent petrolün varil fiyatı 88 dolara kadar indi. Dolar da beklentilerin altında gelen enflasyon rakamlarıyla yüzde 1 değer kaybetti. Dolar/TL kuru da bu gelişmeler neticesinde 2 aya yakın süredir yatay seyrediyor. Bu iki gelişme akaryakıt fiyatlarında indirim getirdi.

En son 4 Kasım tarihinde benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 49 kuruş artmıştı.

15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi gelmişti.

Geçtiğimiz hafta benzine 3 defa indirim geldi.

BENZİNE ZAM MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda 55 kuruş zam geldi. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.

İŞTE İNDİRİM SONRASI 24 KASIM BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

İŞTE ZAM VE İNDİRİM SONRASI YENİ FİYATLAR ŞÖYLE

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,02 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,02 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,96 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,80 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,00 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL