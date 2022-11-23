Son Dakika: Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim bekleniyor

23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:06

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 55 kuruş zam bekleniyor.

Motorinde ise 95 kuruş indirim bekleniyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,58 TL'ye, Ankara'da 20,74 TL'ye, İzmir'de 20,75 TL'ye yükselecek.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre yaklaşık olarak İstanbul’da 23,84 TL’ye, Ankara’da 23,97 TL’ye, İzmir’de 24,01 TL’ye gerileyecek.