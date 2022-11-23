Son Dakika: Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim bekleniyor

Son dakika haberi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam, motorine ise indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:06
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim bekleniyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 55 kuruş zam bekleniyor.

Motorinde ise  95 kuruş indirim bekleniyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,58 TL'ye, Ankara'da 20,74 TL'ye, İzmir'de 20,75 TL'ye yükselecek.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre yaklaşık olarak İstanbul’da 23,84 TL’ye, Ankara’da 23,97 TL’ye, İzmir’de 24,01 TL’ye gerileyecek.


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