Son Dakika... Benzinin ardından motorin fiyatlarına da indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (24 Şubat 2023)
Son dakika haberleri... Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemelerin ardından benzin fiyatlarına gelen indirim sonrasında motorin fiyatına da indirim geldi.
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzinin litre fiyatına dün 46 kuruş indirim gelmişti.
Motorinin litre fiyatına ise 24 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş indirim geldi.
Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 20.63
Benzinin litresi 20.46
Ankara
Motorin litresi 20.99
Benzinin litresi 20.78
İzmir
Motorin litresi 21.05
Benzinin litresi 20.75
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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