Son dakika... Binance'ta işlemler durdu

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:13

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:31

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından Binance spot alım-satım işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Kripto para platformu Binance spot işlemlerin geçici olarak askıya alındığını, alım-satım konusunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Açıklamanın Twitter hesabında yayınlanmasının ardından Bitcoin 28 bin doların altına geldi.

AÇIKLAMA GELDİ

Binance'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Binance TR'de spot ticareti etkileyen bir durum yaşanmaktadır. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımızdan tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."

#Binance TR'de spot ticareti etkileyen bir durum yaşanmaktadır.



Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımızdan tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır.



Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır. pic.twitter.com/mHPrm91gGd — Binance TR (@BinanceTR) March 24, 2023

"SİSTEMSEL HATADAN KAYNAKLANIYOR"

Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao, yaptığı açıklamada spot işlemlerinde karşılaşılan hatanın sistemden kaynaklandığını ve kısa sürede çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Zhao "İlk analiz, eşleştirme motorun bir stop emrinin işlenmesinde hata ile karşılaşıldığını gösterdi, eşleştirme motorunun toparlanması için tahmini süre 30-120 dakika, daha kesin ETA bekleniyor" dedi.