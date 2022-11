Binance'den kripto endüstrisi için fon hamlesi

Kripto para borsası Binance, endüstri kurtarma fonu için 1 milyar dolar daha ayırdı ve fonun olası boyutunu da 2 milyar doların üzerine çıkardı.

Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao Twitter'dan yaptığı açıklamayla fonu dünyaya duyurdu.

Şirkete ait blog sayfasında fonun ayrıntıları da açıklandı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, ilk taahhüdünü gösteren genel cüzdan adresini paylaştı ve “Bunu şeffaf bir şekilde yapıyoruz” dedi.

Yesterday, #Binance allocated ANOTHER $1 billion to the industry recover initiative. All in BUSD.