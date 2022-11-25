Binance'den kripto endüstrisi için fon hamlesi

25 Kasım 2022 Cuma, 16:37

Kripto para borsası Binance, endüstri kurtarma fonu için 1 milyar dolar daha ayırdı ve fonun olası boyutunu da 2 milyar doların üzerine çıkardı.

Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao Twitter'dan yaptığı açıklamayla fonu dünyaya duyurdu.

Şirkete ait blog sayfasında fonun ayrıntıları da açıklandı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, ilk taahhüdünü gösteren genel cüzdan adresini paylaştı ve “Bunu şeffaf bir şekilde yapıyoruz” dedi.





Yesterday, #Binance allocated ANOTHER $1 billion to the industry recover initiative. All in BUSD. — CZ ?? Binance (@cz_binance) November 25, 2022

Öte yandan Aptos Labs, Jump Crypto, diğer önde gelen kripto şirketleri de Binance'in girişimine katıldı ve fona 50 milyon dolar katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Binance’in kendi BUSD stablecoin’inde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir paketle oluşturulan bütçe böylece kripto para piyasası için bir sigorta oluşturacak.

Kurtarma fonu, sıkıntılı kripto varlıklarını satın almak ve sektörü desteklemek için kullanılacak. Kripto piyasası, yılın başından bu yana büyük bir düşüş gördü ve bu da birkaç kripto şirketinin iflas etmesine yol açtı.

150 ŞİRKET BAŞVURU YAPTI

Binance, aracın “bir yatırım fonu olmadığını” ve “kendi hataları olmaksızın önemli, kısa vadeli mali zorluklarla karşı karşıya kalan” şirketleri ve projeleri desteklemeyi amaçladığını aktardı. Zhao daha önce, niyetinin FTX’in çöküşünden kaynaklanan daha fazla “arka arkaya gelen bulaşma etkilerini” önlemek olduğunu söylemişti.

Binance, programın yaklaşık altı ay süreceğini tahmin ettiğini belirtti. Ek fonlara katkıda bulunmak için yatırımcılardan gelen başvuruları kabul ediyor.

Binance, yaklaşık 150 şirketin fondan destek almak için başvurduğunu söyledi.