Son Dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
Gıda, elektronik, akaryakıt gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ederken bir zam da sigaraya geldi.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna daha 1,5 TL zam geldiğini duyurdu.
Aybaş'ın paylaşımı şöyle:
Bir Gruba ait sigara ya zam geldi 1.50 krş— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) September 7, 2022
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