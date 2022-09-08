Son Dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 09:11
Son Dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Gıda, elektronik, akaryakıt gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ederken bir zam da sigaraya geldi. 

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna daha 1,5 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle:


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