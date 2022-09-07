Elektronik sigara üreticisine milyon dolarlık tazminat cezası verildi
ABD’de elektronik sigara üreticisi, gençleri nikotin bağımlısı yaptığı gerekçesiyle 33 eyalette iki yıldır süren soruşturma sonunda yaklaşık 440 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
Amerika'da elektronik sigara üretici olan Juul’un piyasaya çıktığı 2015’ten sonra, gençler arasında elektronik sigara kullanımı hızla artmış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gençler arasındaki nikotin bağımlılığı riski için “salgın” ilan etmişti.
FDA, önce Ocak 2020’de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, bu yıl 23 Haziran'da da gençlerde nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle Juul'un bütün ürünlerinin raflardan kaldırılmasını istemişti.
Özellikle 21 yaş altı gençleri hedef alarak nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle Juul elektronik sigara üreticisi hakkında diğer 9 eyalet ve yüzlerce tüketici tarafından tazminat davası açılmıştı. Juul, 33 eyalette iki yıldır süren soruşturma sonunda yaklaşık 440 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Söz konusu tazminat miktarının, Juul’un geçen sene ABD’de yaptığı 1,9 milyar dolarlık satışın yaklaşık yüzde 25’ine tekabül ettiğine dikkat çekiliyor.
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