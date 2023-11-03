Son Dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Son dakika haberi... Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 18:36
Son Dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. 

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde: 


Erol Dündar Sigara zam

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