Son Dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi!
Son dakika haberi... Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:
Bat gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/Dv2BjKDJEa— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) November 3, 2023
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