Son dakika... BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi

Son dakika haberi... BOTAŞ, ağustos ayında zam yapılmayan doğalgaza eylül ayında da zam yapılmadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 00:39
Son dakika... BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
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BOTAŞ, Ağustos ayında zam yapılmayan doğal gaza Eylül ayında da zam yapılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığı açıklandı.

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