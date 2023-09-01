Son dakika... BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 00:39

Güncelleme: 01.09.2023 - 00:39

BOTAŞ, Ağustos ayında zam yapılmayan doğal gaza Eylül ayında da zam yapılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığı açıklandı.



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