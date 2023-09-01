Son dakika... BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
Son dakika haberi... BOTAŞ, ağustos ayında zam yapılmayan doğalgaza eylül ayında da zam yapılmadığını duyurdu.
BOTAŞ, Ağustos ayında zam yapılmayan doğal gaza Eylül ayında da zam yapılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığı açıklandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- Memurun zam oranı belli oldu
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Değişmeyecek 3-4 konudan biri...