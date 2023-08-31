KESK'ten iktidara 'zam' tepkisi: Kararın onaylanması ancak sarı sendikalarla mümkündür!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 20:34

Güncelleme: 31.08.2023 - 20:38

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları bugün belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında hükümetin 2024 ve 2025 yılları için teklif ettiği zam oranlarını bir değişiklik yapmadan aynen kabul etti. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun bugün düzenlediği toplantıya katılmamıştı. KESK, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısındaki oylamaya katılmanın, kamu emekçileri ile alay edilmesi olduğunu belirtti.

KESK’in sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Bugün Hakem Kurulu Heyeti'nin son toplantısı gerçekleşmiştir. KESK, sefalet teklifine karşı oylamaya katılmanın kamu emekçileri ile alay edilmesine ortaklık anlamına geldiğini ifade etmiş ve oylamaya katılmamıştır. Bazı haber sitelerinde ise KESK'in oylamaya katılsaydı sonucun değişeceği yazılmaktadır. Bu haberler masada kamu emekçilerinin haklarını peşkeş çekenlerin yalanlarından biridir. Bu masayı teşhir etmek, yalanlarını ve manipülasyonlarını kamuoyuna açıklamak, kamu emekçilerinin haklarını savunmak KESK'in görevidir. KESK, daha önceki TİS'lerde geçen maddeleri dahi kazanımlarımız olduğu aldatmacası ile sunanlara ve manipülasyonla kamu emekçilerine rıza dayatılması arayışlarına hiçbir zaman ortak olmamış, olmayacaktır.

'SARI SENDİKA' TEPKİSİ...

Sonucu ilk günden yazılmış bu kararın ve Hakem Kurulu'nun antidemokratik yapısını bir kez daha paylaşıyoruz: 11 üyeden 7’sinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, 1 üyesinin KESK, 1 üyesinin Kamu Sen ve 2 üyesinin Memur Sen tarafından temsil edildiği bu heyetin kararında KESK oylamaya katılsaydı 6’ya karşı 4 oyla değil de 6’ya karşı 5 oyla Hakem Kurulu Kararı gene aynen onaylanmış olacaktı. KESK bu onaya, bu suça asla ortak olmayacaktır. Bir kez daha altını çizmekte fayda görüyoruz: İktidarın üyelerinin çoğunlukta olduğu hakem kurulu teklifinin gene hükümetin kararı olarak onaylanması ancak sarı sendikaların masada bulunması ile mümkündür.”