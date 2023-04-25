Son Dakika... Bozdağ açıkladı: Fahiş kira artışına hapis cezası yolda
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını ve fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.
Bozdağ, fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık.
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