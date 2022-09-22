Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonomi gündemine ilişkin toplantı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İstanbul'da ekonomi gündemli bir toplantı yapmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 12:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonomi gündemine ilişkin toplantı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İstanbul'da ekonomi gündemli bir toplantı yapmayı planladığı aktarıldı.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar toplantıda Rusya ile mutabakatlar, ekonomi genel durum, borsa, yaptırım ve MİR konularının güncemde olacağını belirtti. 

 


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