Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonomi gündemine ilişkin toplantı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İstanbul'da ekonomi gündemli bir toplantı yapmayı planlıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İstanbul'da ekonomi gündemli bir toplantı yapmayı planladığı aktarıldı.
Reuters'a bilgi veren kaynaklar toplantıda Rusya ile mutabakatlar, ekonomi genel durum, borsa, yaptırım ve MİR konularının güncemde olacağını belirtti.
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