Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’na yürüyeceklerdi: Birleşik Kamu-İş Genel Merkezi polis ablukası altında!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin maaş zamlarındaki adaletsizlikleri protesto etmek ve taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na iletmek amacıyla düzenleyeceği yürüyüş öncesinde, genel merkezinin polis ablukasına alındığını duyurdu.

DÜŞÜK ZAM TEPKİSİYLE ORGANİZE EDİLMİŞTİ

Ankara’daki genel merkezin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanırken, konfederasyon yetkilileri müdahaleyi anayasal hakların ihlali olarak nitelendirdi. Planlanan yürüyüş, memurların son dönemdeki düşük zam oranlarına karşı seslerini duyurmak amacıyla organize edilmişti.

Sendika yetkilileri, polis ablukasına rağmen kararlılıklarını koruduklarını ve emek mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

ANAYASAL TALEBE ‘GÖRÜŞMEYE KAPALI’ YANITI

Yürüyüşle ilgili güvenlik güçleriyle görüşen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, anayasal hak kapsamında yapılması planlanan yürüyüş ve basın açıklaması taleplerine “görüşmeye kapalı” yanıtı verildiğini açıkladı.

Genel Merkez önünde açıklama yapmalarına izin verilmeyen konfederasyon emekçileri, yürüyüşü gerçekleştirmek istediklerini duyurdu. Bekleyiş sürerken, emekçiler anayasa kitapçıklarıyla birlikte “Bu bizim anayasal hakkımız”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

Polisle yürütülen görüşmeler sırasında Birleşik Kamu-İş Başkanı Yıldırım, “Memur olarak sizlerin de aynı ekonomik sıkıntıları yaşadığınızı biliyoruz, sizin için de mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı. Polis memuru ise Yıldırım’a, “Konumuz şu an o değil” yanıtını verdi.

Kamu emekçilerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de destek verdi.

'CUMHURBAŞKANI GİTSİN EV KİRALARINI SORSUN'

Genel Başkan Orhan Yıldırım, abluka altında yaptığı konuşmada Hakem Kurulu’na tepki gösterdi. Yıldırım, "Biz önceki yıllarda düzenlenen tiyatronun figüranı olmayacağız dedik. Karşımızda bulunan işveren heyeti şunu söylüyor; Bizim umrumuzda değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a seslenen Yıldırım, "Cumhurbaşkanı gitsin Ankara'nın herhangi bir mahallesinde ev kiralarını sorsun. Emekçi bu maaşlarla nasıl yaşayacak?" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

20 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, toplu sözleşme sürecinde hükümetin kamu emekçilerini ekonomik krizle baş başa bıraktığını vurgulamış ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etmişti.