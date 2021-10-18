Son dakika... Dev bankadan faiz indirimi ve 'dolar/TL kuru tahmini
Son dakika gelişmesi... Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye'ye ilişkin yeni tahminlerde bulundu. İşte dev bankanın faiz ve dolar/TL kuru için yaptığı son tahmin.
Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu Perşembe yapacağı para politikası kurulu toplantısında, bir öncekinde olduğu gibi politika faizini 100 baz puan indireceğini, dolar/TL kurunun da yıl sonunda 9.8 olacağını tahmin etti.
SocGen analistleri yatırımcılarla paylaştığı araştırma notunda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir önceki hafta TCMB'nin para kurulunun üç üyesini görevden almasıyla, "yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığı yönündeki alışılmışın dışındaki görüşüne karşı çıkacak herkesten bilfiil kurtulmuş olduğunu" belirtti.
Analistler, daha fazla faiz indiriminin "irrasyonelliğine" rağmen, "Merkez bankasının muhtemel hareket tarzını (açıklamak için) geleneksel ekonomik argümanları kullanmanın artık bir anlamının kalmadığını" ifade ettiler.
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