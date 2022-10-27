Dış ticaret açığı yüzde 268 arttı

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı ile işbirliğiyle hazırladığı eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre eylül ayında ihracat yüzde 9,2 artarken ithalattaki artış bunun çok üzerinde yüzde 38,1 olarak gerçekleşti.

EYLÜL AYI AÇIĞI 9,5 MİLYAR DOLAR

İhracat eylül ayında, 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat ise 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayında 9 milyar 596 milyon lira açık daha açık gerçekleşti.

İLK 9 AYDA 83 MİLYAR DOLAR AÇIK

İhracat ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EYLÜL AYINDA YÜZDE 268,1 ARTTI

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Eylül ayında yüzde 88,8 iken, 2022 Eylül ayında yüzde 70,2'ye geriledi.

ENERJİDE İTHALATI ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Eylül ayında yüzde 4,4 artarak 19 milyar 901 milyon dolardan, 20 milyar 779 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,9 artarak 18 milyar 571 milyon dolardan, 20 milyar 602 milyon dolara yükseldi.