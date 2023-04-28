Son Dakika... Dış ticaret açığı martta 8.3 milyar dolara yükseldi

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:06

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:13

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mart’a ilişkin Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ihracat 2023 Mart’ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat 2023 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolara çıktı.

Martta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan, 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mart’ta yüzde 3,7 artarak 21 milyar 201 milyon dolardan, 21 milyar 977 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 14,2 artarak 21 milyar 427 milyon dolardan, 24 milyar 462 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mart ayında 2 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,9 artarak 46 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,8 oldu.

İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 95

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,3 oldu.

Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

İHRACATTA İLK SIRA ALMANYA

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya’ya yapılan ihracat 2 milyar 6 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 384 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 191 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 130 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 112 milyon dolar ile Irak takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,9’unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya’ya yapılan ihracat 5 milyar 528 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 656 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 223 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 102 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 2 milyar 933 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30’unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRA RUSYA’NIN

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı.

Mart ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 787 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 694 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 408 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 393 milyon dolar ile İtalya izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2’sini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 13 milyar 77 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 444 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 164 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 582 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 702 milyon dolar ile ABD izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,6’sını oluşturdu.