Son Dakika: Dolar da Euro da TL karşısında yılın zirvesinde

19 Temmuz 2022 Salı, 11:09

Küresel piyasalarda güçlü dolar fiyatlamaları kısmen de olsa devam ederken işlemciler yaklaşan merkez bankası toplantılarını ve ABD şirketlerinin bilançolarını yakından izliyor.

Dolar/TL kuru 17.56'nın üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL kuru yılbaşından bu yana yüzde 30'u aşan yükseliş kaydetti.

ABD’de enflasyon beklentilerinin tahminlerin üzerinde gerilemesi ile son iki işlem gününde düşen dolar, bu sabah değer kazanarak 17.5643 seviyesine ulaştı.

Dolar şu dakikalarda 17.5591 seviyesinden işlem görüyor.

YENİ DÖVİZ KAYNAĞI OLMADAN...

CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift yaneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

Bu kapsamda yakından takip edilen TCMB net uluslararası rezervleri 8 Temmuz itibarıyla 2002'den beri en düşük seviye olan 6.1 milyar dolara kadar geriledi. Bankacılar öncü verilerden toplam rezervlerin de 100 milyar doların altını kısa sürede görebileceğini hesaplıyor.

Öte yandan dün açıklanan bütçe verilerine göre haziranda Kur Korumalı Mevduat ( KKM) hesaplarının Hazine'ye maliyeti 16.1 milyar TL oldu. Böylece Hazineye toplam maliyet 37.2 milyar TL'ye ulaştı. KKM'nin Hazine haricinde TCMB'ye de maliyeti bulunuyor. Piyasalar maliyetten çok KKM hesaplarının döviz talebi oluşturup oluşturmayacağını izliyor.

EURO/TL'DE 2022 YILI ZİRVESİ GELDİ

Bugün Euro/Dolar paritesi 1,01 üzerindeki seyrini sürdürürken Euro/TL ise güne 17.7470'ten başladı.

Gün içerisinde en yüksek 18.0047'den işlem gören Euro/TL 2022 yılının zirvesine ulaştı.

Euro/TL şu dakikalarda 18.0005'ten işlem görüyor.