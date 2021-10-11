Son dakika... Dolar'dan tarihi rekor

Son dakika... TCMB'nin faiz kararının ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde bir rekor daha kırarak 9,0013 seviyesini gördü.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 19:43
Son dakika... Dolar'dan tarihi rekor
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TCMB'nin faiz kararının ardından, bugün itibariyle tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL,  AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları esnasında  bir rekor daha kırarak 9,0013 seviyesini gördü.


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