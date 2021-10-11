Son dakika... Dolar'dan tarihi rekor

11 Ekim 2021 Pazartesi, 19:43

TCMB'nin faiz kararının ardından, bugün itibariyle tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları esnasında bir rekor daha kırarak 9,0013 seviyesini gördü.