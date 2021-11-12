Son dakika... Dolar/TL'de son durum (12.11.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 9,9720 liradan, avro 11,4170 liradan güne başladı.

AA
12 Kasım 2021 Cuma, 09:00
Son dakika... Dolar/TL'de son durum (12.11.2021)
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Serbest piyasada 9,9700 liradan alınan dolar, 9,9720 liradan satılıyor. 11,4150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,4170 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 11,3550 lira olmuştu.


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