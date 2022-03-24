Son Dakika: Dur durak bilmiyor: Motorine zam geldi!
Akaryakıta zam hız kesmeden devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam geldi.
Akaryakıta zam furyası devam ediyor. Fahiş zamların ardından gelen indirim haberleri ise kısa sıra sürdü. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,37 TL fiyat artışı meydana geldi.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. İstanbul’da 23,60 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,71 TL’ye yükselecek.
MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 267 ZAM
Motorinin litre fiyatı bir yıl önce 6,43 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Bu geceki zamla birlikte motorinde zam oranı, son bir yılda yüzde 267, yıl başından bu yana yüzde 106,5 olacak.
Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. Dün, benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayanmıştı.
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