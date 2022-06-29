Son Dakika: Ekonomik güven endeksi bir yılın en düşük seviyesinde
Ekonomik güven endeksi haziran ayında 93.6 değerini alarak 2021 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı.
Buna göre ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96.7 iken, Haziran ayında yüzde 3.3 oranında azalarak 93.6 değerini aldı.
Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6.2 oranında azalarak 63.4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.2 oranında azalarak 104.6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.7 oranında azalarak 119.6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.3 oranında azalarak 118.7 değerini aldı.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.7 oranında artarak 83.0 değerini aldı.
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