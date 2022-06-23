Finansal hizmetler güven endeksi geriledi
2022 yılı Haziran ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 4,9 puan düşüş kaydederek 168 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Haziran ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.
Buna göre 2022 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 4.9 puan düşüş kaydederek 168 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.
"ZAYIFLAYARAK DEVAM EDİYOR"
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü.
2022 yılı Haziran ayında, ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 5.5 ve 16.4 puanlık azalış olduğu, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise 9.9 puanlık artış olduğu gözlendi.
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