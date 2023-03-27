Son dakika... Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Son dakika gelişmesi... En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 23:49
Son dakika... Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler