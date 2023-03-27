Son dakika... Emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Son dakika gelişmesi... En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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