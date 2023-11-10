Son Dakika: Emeklilere 5 bin TL'lik ikramiyenin ödeneceği tarihler belli oldu!
Son dakika haberleri.. Emeklilere 5000 TL ikramiyenin verileceği tarihle ilgili sorgulamalar devam ediyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yanı sıra bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemeleri yarından (11 Kasım) itibaren yatırılmaya başlanacak.
Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu.
Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hissesine göre yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ödemeler yarından itibaren yapılacak.
HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?
Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:
17,18, 19 olanlar için 11 Kasım
20, 21, 22 olanlara 12 Kasım
23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:
14 Kasım
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