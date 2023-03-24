Son Dakika: Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:32

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:50

AKP Grup Başkanvekili Elitaş emekliye bayram ikramiyesine ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını söyledi.

Meclis'te açıklamalarda bulunan Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

"Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Bayram ikramiyeleriyle ilgili tasarrufu ifade ettik. Cumhurbaşkanımız bayram ikramiyelerinin 2'şer bin lira olması müjdesini kamuoyu ile paylaşın diyerek ifade ettiler. Yani ramazan bayramı için 2 bin lira, kurban bayramı için 2 bin lira ikramiye verilecek. 900 TL zam yaptık.

Kanun teklifi TBMM'de yasalaşıp Cumhurbaşkanının yayımladığı andan itibaren Türkiye'de 7 bin 500 TL altında ikramiye olmayacak. Bizim 10 bin TL maaşımız vardı, niye artırmıyorsunuz diyenler var. Emekli maaşı, sosyal güvenlik çatısında olan herkesi kapsıyor."