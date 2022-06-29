Son Dakika: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak

Son dakika gelişmesi... 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL‘ye çıkartıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 21:54
Son Dakika: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
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3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.


TBMM Plan Bütçe Komisyonu
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