Son Dakika: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak

29 Haziran 2022 Çarşamba, 21:54

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.

2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

Buna göre en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak.