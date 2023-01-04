Son Dakika... En düşük emekli maaşı 5500 TL olacak

Son Dakika Haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında en düşük emekli maaşının 3500 TL'den 5500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:28
Son Dakika... En düşük emekli maaşı 5500 TL olacak
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının 3500 TL'den 5500 TL'ye çıkarıldığı açıkladı. 


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