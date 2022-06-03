Son dakika: ENAG enflasyonu yüzde 160'ın üzerinde açıkladı

03 Haziran 2022 Cuma, 09:07

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.

YÜZDE 160'IN ÜZERİNDE ENFLASYON VERİSİ

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.46 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %160.76 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINA ORANLA YILLIK ENFLASYON YİNE ARTTI

ENAG'ın paylaştığı verilere göre Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak kaydedilirken, aylık enflasyonun ise yüzde 8,68 arttığı açıklanmıştı.