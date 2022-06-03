Son dakika: ENAG enflasyonu yüzde 160'ın üzerinde açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 160'ın üzerine çıktı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.
YÜZDE 160'IN ÜZERİNDE ENFLASYON VERİSİ
ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.46 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %160.76 olarak gerçekleşti.
NİSAN AYINA ORANLA YILLIK ENFLASYON YİNE ARTTI
ENAG'ın paylaştığı verilere göre Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak kaydedilirken, aylık enflasyonun ise yüzde 8,68 arttığı açıklanmıştı.
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