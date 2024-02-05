Son Dakika... ENAG ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.
Açıklanan oranların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı.
TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.
Aralık ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 4,12 artarken yıllık da yüzde 127,21 yükselmişti.
Ocak 2024, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 16,42 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.
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