Son dakika... ENAG şubat ayı enflasyon oranını açıkladı! Beklentileri yeniden aştı...

Bağımsız araştırma grubu Şubat 2025 dönemine ait enflasyon verilerini yayımladı. ENAGrup ENAG'ın yayımladığı veriler, fiyat artışlarının Şubat ayında da devam ettiğini ortaya koydu. Yıllık bazda enflasyonun yüksek seyrettiği belirtilirken, tüketicilerin alım gücü üzerindeki baskı sürdü.

Son dakika... ENAG şubat ayı enflasyon oranını açıkladı! Beklentileri yeniden aştı...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:32

Bağımsız araştırma grubu ENAGrup, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, Şubat ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 3,37 arttı.

ENAG'ın günlük fiyat değişimlerinden elde ettiği verilere göre yıllık enflasyon ise yüzde 79,51 olarak hesaplandı. Açıklamada, TÜİK ve ENAG verilerinin ana harcama gruplarına göre karşılaştırıldığı belirtilirken ürün alt gruplarına ilişkin enflasyon oranları da paylaşıldı.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, şubat ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2.97 olarak belirlendi. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 2.30 ile yüzde 3.40 arasında değişiyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, şubat ayında fiyatlar aylık bazda yüzde 3.19 arttı. Bu oran, ocak ayında yüzde 5.16 seviyesindeydi. İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 2.33 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 35.10 oldu.

TÜİK şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Açıklanacak veriler, ekonomi politikalarının gidişatını ve piyasalardaki beklentileri önemli ölçüde etkileyecek.


Etiketler: #ENAG #enflasyon #Tüketici Fiyat Endeksi

İlgili Haberler

Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!

Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!
ABD Merkez Bankası enflasyon verilerini açıkladı!

ABD Merkez Bankası enflasyon verilerini açıkladı!
TÜİK öncesi: İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu

TÜİK öncesi: İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler