ABD Merkez Bankası enflasyon verilerini açıkladı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:25

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:25

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, aylık yüzde 0,3 artarak yıllık yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON ARTIŞ GÖSTERDİ

Gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 artışla yıllık yüzde 2,6 olarak belirlendi. Bu sonuçlar, ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu olup, enflasyonun Aralık ayındaki yüzde 2,6'lık artışa kıyasla hafif bir düşüş gösterdiğini işaret ediyor.

Ayrıca, kişisel gelirler ocak ayında yüzde 0,9 artarak beklenenden daha yüksek bir artış gösterdi. Ancak, kişisel harcamalar yüzde 0,2 azalarak beklenenden düşük bir performans sergiledi. Bu veriler, Fed'in faiz politikalarını değerlendirirken dikkate alacağı önemli göstergeler arasında yer alıyor.