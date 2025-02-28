Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!
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AA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:51

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi Aylık BeklentiGerçekleşme
Ocak27,584,295,03
Şubat28,672,97-

Etiketler: #enflasyon #enflasyon beklentisi #tüik #Şubat

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