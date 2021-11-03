Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika haberi.. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda yüzde 2,39 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yüksedi.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanırken, bu grubu yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası takip etti.
BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ
Enflasyonun gıda fiyatları, sigara ve yakıt fiyatlarına gelen zam ve TL'deki devam eden değer kaybı etkisi ile ekimde aylık bazda yüzde 2,6, yıllık ise yüzde 20,2 artması bekleniyordu.
MAKAS DAHA DA AÇILACAK
Yıllık tüketici enflasyonu beklentinin hafif altında kalırken, üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde hızlı artış dikkat çekti. Üretici fiyat endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,24 arttı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,31 olarak kaydedildi. Böylece ÜFE-TÜFE makası 26,42'ya çıktı. Yapılan son zamlar bu makasın daha da açılacağını ve tüketici enflasyonunu yıllık yüzde 20'nin üzerinde tamamlayabileceğini gösteriyor.
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