Son Dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan 'ücretsiz doğalgaz' açıklaması

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:08

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:49

Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaza ilişkin yaptığı açıklamada, "Bedava doğalgaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğalgaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.