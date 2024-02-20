Son dakika... EPDK'den 'sürpriz' adım: Akaryakıta indirim geliyor

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:16

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:27

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı.

Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını belirtti.

"KAR OYUNLARINA İZİN VERMEMEK GÖREVİMİZ"

EPDK Başkanı Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

"BUNUN TÜKETİCİLERE YANSITILMASI GEREKİYOR"

Rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını belirten Yılmaz, rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ile 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını söyleyerek şunları kaydetti:

“Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır.”

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre ise son yapılan zamla litre fiyatı 44 TL'yi gören motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor.

Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 41,22 TL

Motorin: 44.34 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,92 TL

Motorin fiyatı: 45,1 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 42.13 TL

Motorin fiyatı: 45.31 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.