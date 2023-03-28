Son dakika... Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin ile görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:08
Son dakika... Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
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