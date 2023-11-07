10 milyar dolar gelir beklenen sağlık turizminde yalnızca 2 milyara ulaşıldı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2021’de Türkiye’de sağlık turizmi kapsamında elde edilen gelir 1.7 milyar dolarken 2022’de bu rakam 2.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İktidar, “2023 sağlık turizmi hedefini” ise 10 milyar dolar olarak belirledi. 2023’ün ilk iki çeyreğindeki gerçekleşme oranına bakıldığında, sağlık turisti olarak hedeflenene yaklaşılsa da, gelir olarak hedeflenenin çok gerisinde kalındı.

2023’ün sağlık turisti hedefi 1.5 milyon iken, ilk iki çeyrekte toplam 746 bin 290 kişi sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye geldi. Buradan elde edilen gelir ise 1 milyar 33 milyon 942 bin dolar tutarında kaldı. 2019’da 2 bin 129 dolar olan “hasta başına harcanan” tutar da azalarak, 2023’te 1385 dolara geriledi. Verilere göre uluslararası hastaların en çok tercih ettiği branşların, yurttaşların en fazla randevu sorunu yaşadığı branşlar olması da dikkat çekti.

Verileri Cumhuriyet’e değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) işyeri temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, sağlık turizminin iktidarın elinde patladığını söyledi. Yalçınkaya şöyle konuştu:

“Dünyanın orta gelir altı vatandaşları buraya tatile geldiği gibi, orta gelir altı hastalar da sağlık turizmi için geliyor. Dünyada 500 milyar dolar pazardan bahsedip 1.5 milyon hastadan 2 milyar dolar gelir sorun. Türkiye, sağlıkta ucuzluk pazarı gibi.Hükümet bugün Avrupa’nın hastasını ülkeye çekmek isterken Avrupa ‘Senin hekimini ben çekerim’ dedi.”