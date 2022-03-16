'Erdoğan'ın semtinde ekonomiye isyan var: "Bu montu üç sene önce aldım"

16 Mart 2022 Çarşamba, 10:02

Yılbaşından bu yana birçok temel tüketim ürününe zam geldi. Zamlardan dolayı marketlerdeki fiyatlar her geçen gün artarken, yurttaşlar ev için aldıkları gıda alışverişlerini azaltmaya başladılar.

Ayrıca Türkiye Kamu-Sen'in Şubat 2022 fiyatlarıyla yaptığı son araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 878 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 12 bin 671 lira olarak hesaplandı.

Cumhuriyet TV ekibi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüdüğü Kasımpaşa'da yaşayan yurttaşlara, temel tüketim ürünlerine gelen zamlarla ilgili ne düşündüklerini sordu.

'ARTIK ÖLDÜK, ŞU MONTU ÜÇ YILDIR GİYİYORUM'

Para kazanmak için okulu bıraktığını söyleyen bir genç, ''Vallahi abla artık ülke öldü. Benzim olmuş 23 lira. Şu motorun deposu 2 sene önce 30 liraya doluyordu. Şimdi 130 lira. Her şeye zam zam. Artık öldük. Şu montu 3 yıldır giyiyorum. Ayakkabıyı iki gün önce aldım, iş yerinde zaten paramparça oldu. Artık yapacak bir şey yok. Oy moy kimse vermez artık ona. Oy günü yaklaştığında millete un dağıtılıyor. Millet de gariban, oy veriyor'' ifadelerini kullandı.

Marketlerdeki ve pazarlardaki fiyatlardan şikayetçi olan bir diğer yurttaş ise, gıda ürünlerinin fiyatlarının her geçen gün değiştiğini ve kriz olmadığını söyleyenlerin pazarları gezip fiyatlara bir bakmaları gerektiğini belirti. Montunu dört yıl önce aldığını aktaran yurttaş, yaptığı alışverişleri sürekli daha az miktarlara indirdiğini belirtti.