Son Dakika: Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı (16 Mart 2022)

Son dakika gelişmesi... ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artırdı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 21:01
Son Dakika: Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı (16 Mart 2022)
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ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi. Fed politika faizini 25 baz puan artırdı.

Böylelikle Fed Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi.

Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi.

Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

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