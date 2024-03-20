FED faiz kararını duyurdu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 22:31
FED faiz kararını duyurdu
Abone Ol google-news

Fed’den paylaşılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlediğine işaret ettiği anlatıldı.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğuna ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edildiğine dikkat çekildi.

ABD’de yüksek enflasyon karşısında 2022’de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022’den bu yana 11 faiz artırımı yapmış ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.


ABD haberleri açıklama haberleri ekonomi haberleri ekonomik haberleri

İlgili Haberler

FIFA Konseyi 2,25 milyar dolarlık yatırım ve 2023 Yıllık Raporu'nu onayladı

FIFA Konseyi 2,25 milyar dolarlık yatırım ve 2023 Yıllık Raporu'nu onayladı
Kadıköy'de kuyumcu soygunu: 300 bin dolar değerinde takı çaldılar

Kadıköy'de kuyumcu soygunu: 300 bin dolar değerinde takı çaldılar
Dünya Bankası’ndan İZSU’ya 50 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası’ndan İZSU’ya 50 milyon dolarlık kredi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü

Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü
Tobey Maguire’nin Örümcek Adam 3 filminde kullandığı kostümü satışa çıktı

Tobey Maguire’nin Örümcek Adam 3 filminde kullandığı kostümü satışa çıktı
Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'YRP' göndermesi!

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'YRP' göndermesi!
Mustafa Sandal seçim afişlerine tepki gösterdi!

Mustafa Sandal seçim afişlerine tepki gösterdi!
Devri yasaya aykırı bulundu: Gezi Parkı yeniden İBB'nin!

Devri yasaya aykırı bulundu: Gezi Parkı yeniden İBB'nin!
Stefano Denswil’den ‘bıçak’ iddialarına yalanlama!

Stefano Denswil’den ‘bıçak’ iddialarına yalanlama!
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'
2024 BAFTA Televizyon Ödülleri’nin adayları açıklandı

2024 BAFTA Televizyon Ödülleri’nin adayları açıklandı