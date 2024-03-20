FED faiz kararını duyurdu
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed’den paylaşılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlediğine işaret ettiği anlatıldı.
Ekonomik görünümün belirsiz olduğuna ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edildiğine dikkat çekildi.
ABD’de yüksek enflasyon karşısında 2022’de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022’den bu yana 11 faiz artırımı yapmış ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.
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