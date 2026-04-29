Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Fed, faiz kararını açıkladı

29.04.2026 21:10:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında tutulduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının başında geçirdiği sekiz yılın ardından, görev süresinin 15 Mayıs'ta resmen sona ermesi öncesinde son FOMC toplantısını yönetti.

2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak ve mart toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı.

İlgili Konular: #fed #faiz