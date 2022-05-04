Son Dakika: Fed Mayıs ayı faiz kararını açıkladı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 21:00

Küresel piyasada artan enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Fed Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda yaptığı konuşmada 50 baz puanlık faiz artırımına işaret etmişti. Diğer bir yandan Fed gerçekleştirdiği son toplantısında faizi 0-0,25'ten 0,25-0,50 aralığına çekmişti.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Yılın ilk toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında, ikinci toplantı ise 15-16 Mart 2022 tarihlerinde, üçüncü toplantısı ise 3-4 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti. Toplantı sonrası Fed'den yapılan açıklamaya göre ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini 50 baz puan yükseltti. Buna göre faiz aralığını %0,75-1,00 seviyesine yükseltti.

2018'DEN BERİ İLK KEZ FAİZ ARTIRIMINA GİDİLMİŞTİ

Fed, mart ayında gerçekleştirdiği son toplantısında, 2018'den beri ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti.

Fed'den yapılan açıklamaya göre faiz oranının artırılması kararı 1'e karşı 8 oyla alınmıştı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarılmıştı.

Bankanın 2022 Mart ayında aldığı karardan önce yaptığı en son faiz artırımı, finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırmak amacıyla almıştı.