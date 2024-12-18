Son Dakika... Fed yılın son faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı.

Son Dakika... Fed yılın son faiz kararını açıkladı
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 22:03

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #fed #faiz

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