Son Dakika... Fed yılın son faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.
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