Son Dakika... Ankara'da 'Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye' eylemine polis müdahalesi
Son dakika haberi... Ankara'da düzenlenen 'Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye' eylemine polis müdahale etti. Meclis önüne yürümek isteyen eylemciler engellendi.
2025 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'nin Çankaya kapısı önünde buluşan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri basın açıklaması yapmak istedi.
"Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" çağrısıyla yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından engellendi.
Sendikaların öncülüğünde düzenlenen 'Geçinemiyoruz' temalı eylemlerinin bir yenisi bugün yapıldı. Ankara'da toplanan ve meclise yürümek isteyen işçi ve emeklilere polis ekiplerinden müdahale geldi.
BİBER GAZLI MÜDAHALE
Emeklilerin basın açıklamasına da izin verilmedi. Ekipler eylemcilere müdahale etmeye başlayınca meclisin arka yolundan meclis önüne çıkmak isteyen emekliler polis müdahalesiyle engellendi.
Olgunlar Sokak'ta meydana gelen müdahale anında eylemcilere biber gazı ile müdahale edildi.
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