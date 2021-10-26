Son dakika gelişmesi... EPGİS resmen açıkladı: Benzine yine zam geliyor

Son dakika gelişmesi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 16:09
Son dakika gelişmesi... EPGİS resmen açıkladı: Benzine yine zam geliyor
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Son dakika gelişmesi... Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren bir kez daha zam geliyor.

EPGİS'den yapılan açıklama şöyle;

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzine dün gece de 44 kuruş zam gelmişti.


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