Son dakika gelişmesi... EPGİS resmen açıkladı: Benzine yine zam geliyor
Son dakika gelişmesi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam geldi.
Son dakika gelişmesi... Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren bir kez daha zam geliyor.
EPGİS'den yapılan açıklama şöyle;
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Benzine dün gece de 44 kuruş zam gelmişti.
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