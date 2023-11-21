Son Dakika: Gram altında tüm zamanların rekoru! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 21 Kasım 2023 altın fiyatları…

Son dakika... Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın fiyatı 1991 dolara kadar çıkarken, gram altın fiyatı ise spot piyasada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 21 Kasım 2023 altın fiyatları…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:37
Son Dakika: Gram altında tüm zamanların rekoru! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 21 Kasım 2023 altın fiyatları…
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Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşlerle yükselirken, yatırımcılar faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısının tutanaklarını bekliyor.

Gram altın spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.34'de 1868 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 55 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 568 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı 1990 dolardan işlem görüyor.


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