Son Dakika... Gram altında yeni rekor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 17 Kasım 2023 altın fiyatları…

Bu hafta altın fiyatlarında görülen yükseliş dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 1987 dolara kadar çıkarken, gram altın fiyatı ise 1860 liraya yükselerek tarihi rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:55
Son Dakika... Gram altında yeni rekor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 17 Kasım 2023 altın fiyatları…
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Altının ons fiyatı, son bir haftanın en yüksek seviyesinde hareket etmeye devam ediyor. Ons altın en yüksek 1987 doları görürken, iki hafta aradan sonra içinde bulunduğumuz haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. 

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı, ons altından aldığı destekle yükselmeye devam ediyor. Foreks piyasalarda gram altın, bugünkü işlemlerde 1860 liraya kadar çıkarak yeni rekorunu kırmış oldu.

09.55 itibarıyla çeyrek altın 3.040 liradan, Cumhuriyet altını 12.502 liradan satılıyor.


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