Son Dakika: Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 23 Kasım 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:52

Güncelleme: 23.11.2023 - 09:52

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin artmasıyla yükseldi. Ons altın fiyatı 1996 dolara kadar çıkarken, gram altın fiyatı ise spot piyasada tarihi rekorunu kırdı.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı, ons altından aldığı destekle yükselmeye devam ediyor. Foreks piyasalarda spot gram altın, bugünkü işlemlerde 1896 liraya kadar çıkarak yeni rekorunu kırmış oldu.

09.45 itibarıyla çeyrek altın 3.098 liradan, Cumhuriyet altını 12.751 liradan satılıyor.