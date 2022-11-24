Son dakika haberi: Otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor: ÖTV'ye matrah düzenlemesi geldi! Araç fiyatları değişti
Son dakika haberi... Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Aralık'ta çıkması beklenirken bugün (24 Kasım) yürürlüğe giren düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Buna göre; fiyatlar 595 bin TL ve altındaki araçlarda yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında indi. En ucuz üç otomobilin yaklaşık fiyatları da belli oldu. Uzmanlar yüksek enflasyon karşısında düzenlemenin ömrünün uzun ömürlü olmayacağı görüşünde...
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan düzenlemede, “Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DA MATRAH DEĞİŞTİ
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.
Gazeteci Emre Özpeynirci, matrah düzenlemesinin en ucuz üç aracın fiyatına yansımasını şu şekilde hesapladı:
* En ucuz Fiat Egea'nın fiyatı 402.900 TL'den %11,11 indirimle 355.500 TL'ye,
* En ucuz Renault Clio'nun fiyatı 448.000 TL'den %16,67 indirimle 373.300 TL'ye,
* En ucuz Hyundai i20'nin fiyatı 437.000 TL'den %16,67 indirimle 364.166 TL'ye indi.
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