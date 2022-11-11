ÖTV indirimi olacak mı? Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?
Otomobil satın almak isteyen yurttaşlar ÖTV indiriminin olup olmayacağını merakla bekliyor. Peki, otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı? akan Nureddin Nebati açıkladı.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının gölgesinde gidiyor. Geniş toplum kesimlerinin şikayet ettiği hayat pahalılığının seçimlerde aleyhine dönebileceğinden endişe eden iktidar partisi ise seçimlerden önce deyim yerindeyse “kesenin ağzını açtı.”
Geçen yaz aylarındaki asgari ücret artışı, sosyal konut projesi ve son olarak KYK kredi borç faizlerinin silinmesini de içeren yasal düzenlemelerin parti oylarına olumlu yansıdığını düşünen AKP, yılbaşından önce başta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmak üzere yeni düzenlemeleri Meclis’ten geçirmeyi planlıyor.
Bu kapsamda bazı ürünlerde ÖTV indirimi veya sıfırlanması da gündemde.
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin olup olmayacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah eşikleri düzenlemesiyle ilgili çalışıyoruz." dedi.
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